Covid: un decesso e 383 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 01 APR - Nelle ultime 24 ore in Trentino si registra un decesso per Covid-19, avvenuto in ospedale. Si tratta di una donna ultranovantenne vaccinata e affetta da altre patologie. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi di contagio sono complessivamente 383, di cui 18 casi individuati mediante i tamponi molecolari (su 179 test effettuati) e 365 con gli antigenici (su 3.533 test effettuati).

I casi attivi sul territorio trentino sono 4.190, 58 in meno di ieri.

I ricoverati sono 60, di cui tre in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati sette nuovi ricoveri e cinque dimissioni.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.205.286, di cui 427.133 seconde dosi e 328.055 terze dosi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano sette. (ANSA).