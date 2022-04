Covid: la scorsa settimana 183 quarte dosi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - La scorsa settimana sono state somministrate un totale di 2.387 dosi di vaccino a persone residenti in Alto Adige. Di queste, 79 erano prime dosi, 527 seconde dosi, 1.597 terze dosi e 183 quarte dosi. Il tasso di copertura vaccinale della popolazione altoatesina residente e vaccinabile, vale a dire dai cinque anni in su, è ora del 78,66% (al 31.03.2022). Proprio per il recente allentamento delle misure volte al contenimento dei contagi da Covid, rimane importante essere vaccinati. Inoltre, questa possibilità permane anche per i bambini a partire dai cinque anni di età. Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).