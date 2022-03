Boscaiolo ferito in zona impervia viene calato per 150 metri

(ANSA) - TRENTO, 31 MAR - È un operaio forestale di nazionalità rumena del 1975 il ferito nei boschi di Sant'Orsola Terme. L'uomo è stato investito da un tronco mentre era impegnato in lavori di disboscamento nella zona del Croz de le Scalete a una quota di circa 1.600 metri, lungo un pendio 150 metri a monte della strada forestale. A chiamare il 112 - precisa il Soccorso alpino - sono stati i colleghi dell'operaio.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

Gli operatori della Stazione di Pergine hanno raggiunto la località dell'incidente con il mezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Sant'Orsola, mentre l'elicottero non è riuscito a decollare a causa del maltempo e della scarsa visibilità. L'equipe sanitaria è quindi arrivata in automedica.

L'uomo, cosciente ma con possibili politraumi, è stato stabilizzato dai sanitari e assicurato alla barella. Poiché il maltempo non ha consentito il recupero in elicottero - nel frattempo atterrato a Sant'Orsola Terme - l'infortunato è stato calato per 150 metri con la barella portantina fino alla strada e da lì è stato trasferito in paese con i mezzi di soccorso e affidato all'elicottero, che lo ha portato all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'intervento si è concluso intorno alle 12.

