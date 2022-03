Covid: un decesso e 462 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento registra un nuovo decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo ultranovantenne, vaccinato, con altre patologie. I nuovi contagi riportati sono 462, di cui dodici individuati con i tamponi molecolari (su 286 test effettuati) e 450 con gli antigenici (su 3.471 test effettuati). I casi attivi in provincia di Trento sono 4.118, 108 in più rispetto a ieri.

In ospedale vi sono 56 pazienti ricoverati, di cui due in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati sei nuovi ricoveri e otto dimissioni.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.204.108, di cui 426.950 seconde dosi e 327.115 terze dosi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano sette. (ANSA).