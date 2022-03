Tar Trento: presidente, 'conflittualità bassa'

(ANSA) - TRENTO, 29 MAR - "L'indice di conflittualità tra cittadini e pubblica amministrazione è tra i più bassi d'Italia, segno che il sistema amministrativo trentino funziona a tutti i livelli". Lo ha detto Fulvio Rocco, presidente del Tar di Trento, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario avvenuta in Sala Depero, nella sede della Provincia autonoma di Trento.

Nel corso del 2021, a quanto riferito da Rocco, sono stati 180 i contenziosi trattati, in gran parte riferiti ad appalti e questioni edilizie e urbanistiche. "Il fatto che ci sia questo tipo di contenziosi - ha osservato il presidente - significa che il Covid non ha colpito a morte l'economia; è anche vero che si tratta di materie molto complesse, che impegnano gran parte dell'attività del Tar".

Rocco ha poi speso parole di elogio per l'avvocatura trentina. "Qui - ha detto al proposito - a differenza di quanto ho visto in altre parti d'Italia, non arrivano cause insensate, fatte appositamente per drenare soldi ai cittadini: da questo punto di vista, il filtro dei legali trentini è efficace".

Nello specifico, i ricorsi che riguardano edilizia e urbanistica rappresentano il 23,4% del totale (41 ricorsi), seguono appalti (13,1%, 23 ricorsi), pubblico impiego (10,3%), accesso ai documenti e ambiente (entrambi 5,7%). (ANSA).