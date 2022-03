Alto Adige: Kompatscher, fare chiarezza per andare avanti

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - "Sono tante le sfide che in questo momento l'Alto Adige deve affrontare e per questo motivo dobbiamo fare chiarezza (all'interno della maggioranza, ndr.), per poi andare avanti e dare il massimo". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento alla rottura con l'assessore e collega di partito Thomas Widmann.

"Ho comunicato giovedì scorso a Widmann, in presenza del segretario della Svp Philipp Achammer, che sono venute meno le basi per una ulteriore collaborazione in giunta" con l'assessore alla sanità. Ha poi ribadito la sua posizione anche in un secondo incontro ieri mattina. Widmann - così il governatore - in un primo momento non voleva dimettersi, all'annuncio che gli avrebbe ritirato le competenze però avrebbe accettato. Secondo Kompatscher, "gli avvenimenti delle ultime settimane non hanno migliorato, anzi peggiorato la situazione". Il governatore si riferisce alla pubblicazione di alcune intercettazioni in un libro sul caso Sad e le reazioni dei giorni scorsi. Kompatscher ha chiarito che Widmann ha partecipato alla seduta odierna della giunta perché il decreto con il quale gli ha ritirato le competenze è entrato in vigore solo ora e i suoi ordini del giorno sono stati trattati come previsto. La sanità nel frattempo sarà gestita direttamente dal presidente stesso.

Spetta ora agli organi di partito prendere decisioni in merito ad un eventuale rimpasto della giunta, ha ribadito Kompatscher.

(ANSA).