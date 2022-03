Covid: un morto in Trentino Alto Adige, oltre 700 positivi

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - Un altro decesso per Covid e 413 nuovi contagi (contro i 600 di ieri) in Alto Adige. I ricoveri sono stabili: 59 nei normali reparti ospedalieri e 4 in rianimazione. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco ci sono 8 persone, mentre 7.056 sono in quarantena o isolamento domiciliare.

In Trentino, invece, nessun decesso e 305 nuovi contagi rilevati. Aumenta il numero di persone ricoverate in ospedale: ieri altri 5 ricoveri (ed 1 sola dimissione) hanno portato la cifra complessiva a 54 (sempre 2 i pazienti in rianimazione). I tamponi antigenici effettuati ieri sono stati 2.429 (297 quelli risultati positivi) e quelli molecolari 195 (in 8 casi l'esito è stato positivo). Al momento 6 classi hanno applicato la sospensione della didattica in presenza. (ANSA).