Vice Svp Wiedmer querela libro "Freunde im Edelweiss"

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - "Dopo attenta valutazione, oggi ho presentato querela contro il libro 'Freunde im Edelweiss'". Lo comunica all'ANSA la vice segretaria della Svp Angelika Wiedmer in riferimento alla pubblicazione dei giornalisti bolzanini Christoph Franceschini e Artur Oberhofer. Il libro sul cosiddetto 'scandalo Sad' e sul trasporto pubblico locale in Alto Adige contiene numerose intercettazioni degli inquirenti e in questi giorni ha portato ad aspre polemiche, soprattutto all'interno della Svp.

Come afferma Wiedmer, "i passaggi che mi riguardano sono falsi e gravemente diffamatori. Nessuno mi ha mai interpellato in merito alle accuse sollevate e neanche mi è stata chiesta una presa di posizione".

"E' in atto una speculazione selvaggia e la mia persona - prosegue la vice segretaria della Volkspartei - viene persino collocata in un ambiente criminale". Wiedmer sottolinea che la causa intentata da lei "non ha nulla a che fare con insabbiamento oppure pilotaggio dell'opinione pubblica". "Finora tutti hanno potuto acquistare e leggere il libro e farsi una propria opinione, ma voglio assicurarmi che coloro che creano fake news siano ritenuti responsabili", conclude. (ANSA).