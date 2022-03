Auto fuori strada in Trentino: quattro giovani feriti

(ANSA) - TRENTO, 26 MAR - Quattro giovani sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto verso le 4.30 in Trentino, lungo la ss239 che collega Folgarida a Madonna di Campiglio. Il più grave dei quattro, 27 anni, torinese, che era alla guida dell'auto, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma non è in pericolo di vita. Altri due giovani sono rimasti illesi ed un ultimo ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all'ospedale di Cles.

Sono tutti e quattro ventenni - il più giovane ha 21 anni - e lavoratori stagionali nel settore alberghiero a Dimaro-Folgarida, in valle di Sole, venuti in Trentino da Piemonte, Liguria e Sicilia. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Cles: secondo le prime informazioni ottenute dai rilievi dei carabinieri della Stazione di Mezzana, l'auto con a bordo i quattro giovani di ritorno verso Dimaro Folgarida dopo una serata trascorsa a Campiglio, sarebbe uscita di strada autonomamente, scontrandosi contro una catasta di legna. Sul posto anche il personale sanitario di Trentino Emergenza ed i vigili del fuoco volontari di Dimaro e di Madonna di Campiglio. (ANSA).