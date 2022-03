Trovato con 54 dosi di eroina, arrestato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - I carabinieri di Trento hanno arrestato un 34enne originario della Nigeria per spaccio. Dopo alcune segnalazioni i militari hanno osservato movimenti sospetti in piazza Leonardo Da Vinci, documentando anche una cessione di stupefacente. L'acquirente è stato trovato in possesso di 4 dosi di eroina che aveva appena acquistato, mentre il pusher aveva con sé 54 dosi dello stesso stupefacente per complessivamente 10 grammi. A questo punto è scattato l'arresto.

(ANSA).