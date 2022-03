"Navighiamo sicuri": i rischi del web spiegati ai disabili

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Far navigare in sicurezza sui socialnetwork le persone con disabilità intellettiva e relazionale. È questo lo scopo dell'iniziativa "Navighiamo sicuri" predisposto da Anffas Trentino attraverso il progetto Per.La. (Percorso Lavoro). Questa mattina gli allievi dei vari Centri Per.La. del Trentino insieme ai ragazzi del Centro occupazionale di Aldeno hanno vissuto un momento di sensibilizzazione al buon uso dei social con la presenza di un ispettore della Polizia postale di Trento. Un importante percorso, giunto ora al termine, ideato da Anffas Trentino e partito con un questionario creato dai ragazzi somministrato ad Anffas, al Laboratorio Sociale e ai ragazzi dell'Istituto Artigianelli. I dati raccolti hanno permesso di elaborare una serie di buone prassi e di creare dei video che riassumono i comportamenti da tenere quando si naviga in rete. L'ispettore Mauro Berti ha cercato di riassumere ai ragazzi di Anffas Trentino le attenzioni che devono essere assunte navigando su internet anche tramite un semplice telefono cellulare. (ANSA).