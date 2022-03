Call to the Wild, fashion film a Los Angeles, Italia

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - La moda raccontata con il linguaggio del cinema. Cosi si presenta Call to the Wild, il fashion film tutto italiano prodotto da Franz Kraler, realizzato e distribuito dalla casa di produzione West 46th Films di Alessandro Parrello, per la regia e sceneggiatura di Arturo Delle Donne, selezionato al , - , dal 20 al 26 marzo.

La manifestazione, che si svolge ogni anno al Los Angeles al Chinese Theater e ospita star del cinema italiane e internazionali, gode del patrocinio del Ministero degli Esteri, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Hollywood Chamber of Commerce ed è organizzato con la partecipazione de Consolato Generale Italiano, dell'ICE e dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

Stile, cinema e natura sono i tre elementi cardine del fashion film girato sulle suggestive montagne di Dobbiaco che porta ai confini dell'Italia più incontaminata e selvaggia, nella quale i cinque protagonisti di diverse etnie si perdono, tra lupi e animali notturni, per ritrovare se stessi e rinascere con una nuova consapevolezza.

Tra le Maison italiane all'interno del film spiccano Gucci, Valentino, Prada e Moncler, per citarne alcune. Il cortometraggio verrà proiettato in streaming sulla piattaforma MYMovies.it, partner del Festival, in contemporanea con gli Usa, oggi 22 marzo alle 19:30 e sarà fruibile per la sola durata del Concorso. (ANSA).