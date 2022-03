Ucraina: partiti aiuti colonna mobile da Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - È iniziato questa mattina alle 5 il viaggio di circa 1.950 chilometri, che porterà la colonna mobile della Protezione civile del Trentino e dell'Alto Adige a circa 30 chilometri da Chișinău, capitale della Moldavia, ad appena 180 chilometri da Odessa, in Ucraina. Vi approderanno presumibilmente nella giornata di mercoledì 23 marzo i 43 membri della spedizione, con gli 11 tir a bordo dei quali vengono trasportati 17 container di materiale - tende, brandine, coperte, lenzuola - per l'allestimento di un campo di accoglienza per le persone che varcano le frontiere dell'Ucraina, oltre a un container di beni alimentari donati dalla Caritas. Al momento è prevista la sola consegna del materiale alle autorità moldave, ma la Protezione civile assicura la propria disponibilità anche per l'eventuale allestimento. I programmi potranno infatti subire delle modifiche, anche in base alle notizie che arriveranno nel corso delle ore e dei giorni dal teatro del conflitto. Prima della partenza, nel corso di un briefing presso il polo della Protezione civile a Lavis, tutti i partecipanti sono stati informati in merito agli aspetti organizzativi e logistici della missione, con un focus sul tema della sicurezza sia per quanto riguarda il contenimento dei rischi di contagio da Covid, sia per il contesto potenzialmente complesso. Hanno voluto essere presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti - accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento protezione civile Raffaele De Col - il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e l'assessore con delega alla protezione civile, Arnold Schuler con il direttore di Dipartimento Klaus Unterweger. "Siete il volto migliore della nostra Autonomia" ha detto il presidente Fugatti. Il presidente Kompatscher ha sottolineato: "Mai avremmo pensato che dopo la caduta del muro di Berlino l'Europa avrebbe vissuto un momento tanto difficile. Confidiamo nella diplomazia, mentre nel nostro piccolo ci mettiamo a disposizione per questa operazione di solidarietà". (ANSA).