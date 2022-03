Covid: ein Toter und 306 neue Fälle in Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 21 MÄRZ - Südtirol hat in den letzten 24 Stunden einen weiteren Todesfall und 306 neue Covid-Fälle zu verzeichnen. 15 PCR-Tests und 291 Antigentests waren positiv.

Das Todesopfer ist ein Mann über 70. Die Zahl der stationären Covid-Patienten nimmt weiter zu: In den normalen Krankenhausabteilungen ist die Zahl der belegten Betten von 53 auf 60 gestiegen, in der Intensivstation von 4 auf 5 gestiegen.

6.225 Südtiroler befinden sich in Quarantäne, 481 wurden für geheilt erklärt. (ANSA).