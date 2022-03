Ucraina: in arrivo 40 minori non accompagnati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - Nel giro di una settimana arriveranno in Trentino dall'Ucraina una quarantina di minorenni non accompagnati, provenienti da strutture di accoglienza del paese travolto dalla guerra. Lo ha annunciato - in conferenza stampa - l'assessore alle politiche sociali della Provincia di Trento, Stefania Segnana, a conclusione della seduta della seduta di Giunta provinciale che si è tenuta a Lona-Lases.

Segnana ha specificato che i minori non potranno essere dati in affido o in adozione. "L'intenzione, per evitare di destabilizzarli ulteriormente, è di tenerli uniti", ha spiegato, specificando che sono state attivate le realtà del terzo settore.

Al momento le strutture provinciali ospitano 189 rifugiati ucraini, prevalentemente donne con bambini. (ANSA).