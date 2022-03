Covid: Widmann, usciamo da emergenza grazie ai vaccinati

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Il tasso di copertura vaccinale della popolazione vaccinabile residente in Alto Adige, di età superiore ai cinque anni, è in lento ma costante aumento. Al 17.03.2022 era pari al 78,53%. La scorsa settimana, un totale di 3.230 dosi di vaccino sono state somministrate ad altrettante persone residenti in Alto Adige. Di queste, 2.195 erano terze dosi, 829 erano seconde dosi e 206 erano prime vaccinazioni. Tra le persone residenti in Alto Adige, 399.022 sono ora considerate completamente vaccinate.

L'assessore alla salute Thomas Widmann: „Stiamo uscendo dall'emergenza sanitaria soprattutto grazie alla disponibilità di tutte le persone che si sono vaccinate, ma anche grazie all'inarrestabile impegno dei team vaccinali e dei loro coordinatori che hanno concepito strategie sempre nuove per facilitare al massimo l'accesso dei cittadini all'offerta vaccinale. Il virus continua a circolare molto, pertanto il vaccino e la terza dose restano il nostro scudo più importante contro il coronavirus." Il direttore generale Florian Zerzer: "A causa dell'attuale situazione mondiale, nei media il tema della pandemia è passato in secondo piano. Ma non dobbiamo dimenticare che il virus è ancora tra noi. Anche se sono previsti degli allentamenti, l'offerta vaccinale da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è ancora disponibile e dovrebbe essere presa in considerazione". (ANSA).