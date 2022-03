Ucraina: UniTrento sospende accordi con istituzioni russe

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - L'Università degli studi di Trento sospende sospende le collaborazioni con istituzioni legate al governo russo. La comunicazione è stata pubblicata sulla pagine web dell'ateneo, a seguito della decisione presa dal Senato accademico.

"Il primo articolo del nostro statuto dice che il nostro ateneo ha a cuore tra l'altro lo sviluppo umano, la democrazia e la dignità dei cittadini. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è un'azione in aperto contrasto con questi obiettivi e con i valori che ispirano la nostra comunità. Per questa ragione il rettore, in accordo con il Senato accademico, ha deliberato concrete iniziative di solidarietà con il popolo ucraino e la sospensione di nuovi accordi bilaterali con le istituzioni legate al governo russo", si legge nella nota. A quanto riferito, è la prima volta che l'università prende un provvedimento simile. "Non era mai accaduto nella storia della nostra università - informa una circolare inviata al corpo docente - e non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, consapevoli del fatto che i luoghi dell'istruzione e della ricerca sono quelli che più di ogni altro dovrebbero rimanere aperti per facilitare il dialogo e la comprensione reciproca. Ma la gravità dell'attacco all'Ucraina ci è parsa tale da non consentirci di restare inerti, e di fare finta che tutto possa continuare come se nulla fosse successo".

Dal punto di vista pratico, agli studenti trentini che si trovano in Russia è stato suggerito di ritornare al più presto in Italia. (ANSA).