Il consorzio trentino Habitech diventa società benefit

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - Habitech, l'azienda di certificazione in edilizia con sede alla Manifattura tabacchi di Rovereto, diventa società benefit, per perseguire finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente. Il cambio dello statuto - si apprende - avrà luogo nell'ambito di una assemblea straordinaria dei soci, durante la quale verranno presentati anche gli obiettivi strategici per il 2022.

Il passaggio a società benefit rappresenta, a detta del presidente Marco Giglioli, il "culmine di un percorso che abbiamo intrapreso sin dalla nascita nel solco della sostenibilità". "Un approccio - prosegue - che ci ha permesso di evolvere nel mondo delle certificazioni per un'edilizia sostenibile e per l'efficienza energetica, fino a diventare leader riconosciuti a livello europeo nella promozione e valorizzazione di processi di innovazione".

Habitech è una azienda nata nel 2006 con l'obiettivo di realizzare in Trentino reti di impresa e filiere produttive specializzate nei settori dell'edilizia sostenibile, dell'efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. Vi fanno parte 126 soci, di cui 115 aziende private e undici aziende pubbliche. Per il 2021 si prevede un valore di produzione di circa 2,4 milioni di euro, per l'85% risultante dalla vendita di servizi di accompagnamento alla sostenibilità.

Habitech è stata protagonista di alcuni sviluppi immobiliari locali e nazionali, quali Citylife a Milano, Muse a Trento, Unipol a Bologna, Cà Foscari a Venezia e Nazioni Unite a Roma. È inoltre centro di certificazione Casa Clima Trentino, socio fondatore del Polo Edilizia 4.0 e di Gbc Italia. Ha costituito assieme ad altre quattro aziende di Rovereto il Distretto family Città della Quercia. (ANSA).