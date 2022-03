Muore schiacciato dal trattore un 69enne di Storo

(ANSA) - TRENTO, 04 MAR - Un agricoltore di 69 anni di Storo, in Trentino, è morto questo pomeriggio per i traumi riportati dopo essere stato travolto dal suo trattore.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo ha caricato sul rimorchio del mezzo agricolo della legna, ma non è poi riuscito a partire in direzione dell'abitato. Nel tentativo di comprendere le ragioni del guasto, l'agricoltore ha abbandonato il posto di guida lasciando la marcia inserita. Il mezzo si è messo in moto improvvisamente schiacciandolo e trascinandolo per una decina di metri, fino a terminare la corsa contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, i carabinieri e l'elicottero di Trentino emergenza. Nonostante i tentativi di rianimazione non c'è stato nulla da fare. (ANSA).