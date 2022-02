Tradito dal fumo di hashish in macchina,denunciato a Bolznao

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - E' stato fermato la scorsa notte in viale Druso a Bolzano per un normale controllo stradale, ma è stato tradito dal forte odore di hashish che proveniva dall'abitacolo . Il conducente, un cittadino albanese 25enne, è stato così trovato in possesso di 7,5 grammi di cocaina e 19 grammi di hashish.

A questo punto il giovane, colto dal panico, ha cercato di darsi alla fuga scavalcando una ringhiera, rischiando di cadere da un'altezza di circa 6 metri. Bloccato dai poliziotti, il fuggitivo ha tentato di liberarsi dalla loro presa con spinte e manate, accompagnate da pesanti minacce. Accompagnato presso la Questura per la completa identificazione, l'uomo è stato calmato e denunciato in stato di libertà. Sono stati inoltre sequestrati 190 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. (ANSA).