Rogo distrugge fienile a Fiè allo Sciliar

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Un rogo ha distrutto la scorsa notte un fienile a Novale di Presule, nel comune di Fiè allo Sciliar. Sul posto sono arrivati 100 vigili del fuoco da tutto il circondario che sono riusciti a domare le fiamme. All'arrivo dei pompieri l'annesso agricolo era già completamente avvolto dalle fiamme, è stato impossibile salvarlo. I vigili del fuoco sono comunque riusciti a limitare i danni agli edifici vicini.

Fortunatamente il rogo non ha causato danni. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota, il corpo permanente di Bolzano svolgerà le indagini in merito. (ANSA).