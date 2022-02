Imprese: Oberalp porta in Baviera la nuova sede Dynafit

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Nasce aKiefersfelden in Baviera la nuova sede di Dynafit, marchio per lo sport in montagna, del gruppo bolzanino Oberalp. Su una superficie di 6.700 metri quadrati verranno costruiti due imponenti edifici, al cui interno ci saranno uffici, una palestra di arrampicata, un ristorante e uno spazio in cui "poter vivere esperienze legate al marchio ed al tema della velocità". Heiner Oberrauch, presidente del Gruppo Oberalp, ha dato il via alla cerimonia di inizio lavori con un gesto simbolico, scavando il terreno con una pala da valanga. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del distretto di Rosenheim, Otto Lederer, il sindaco di Kiefersfelden, Hajo Gruber, nonché il ceo del Gruppo Oberalp, Christoph Engl, e il direttivo di Dynafit. Questo landmark architettonico con due triangoli che si incrociano è un progetto realizzato dal rinomato studio BarozziVeiga di Barcellona, che ha vinto il concorso di architettura. I lavori di costruzione dureranno circa 18 mesi.

"Ogni marchio ha bisogno di una casa e qui l'abbiamo trovata", sottolinea Oberrauch. "Ci posizioniamo strategicamente tra Monaco, Innsbruck e Salisburgo, proprio al centro del nostro raggio di azione. Sono convinto che come marchio giovane e dinamico possiamo dare un forte contributo e stimolo al territorio e alla comunità di Kiefersfelden", aggiunge Benedikt Böhm, general manager di Dynafit (ANSA).