Covid: un decesso e 801 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Ancora un decesso in Alto Adige per le conseguenze dell'infezione da Sars-CoV-2. Si tratta di un uomo fra i 60 ed i 69 anni. Il totale delle vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.392.

I laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 801 nuovi casi positivi: 71 sono stati rilevati sulla base di 805 tamponi pcr (160 dei quali nuovi test) e 730 sulla base di 7.468 test antigenici. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è scesa a 1.054 (mento 37 rispetto ad ieri).

Sono sempre 89 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono 6, uno in meno rispetto ad ieri. Altri 104 pazienti (ma il dato è aggiornato al 14 febbraio) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti), mentre 16 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.846 (336 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 1.058 per un totale di 172.505. (ANSA).