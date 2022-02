Tutela api, elenco pesticidi e fasce orarie per trattamenti

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Per cercare di tutelare le api, in Trentino sarà compilato un elenco dei prodotti fitosanitari "per coniugare le esigenze della corretta difesa delle coltivazioni ortofrutticole in prefioritura con gli obiettivi di tutela del patrimonio apistico". Lo prevede il Protocollo d'intesa che sarà siglato dall'assessora provinciale all'agricoltura Giulia Zanotelli a nome della Provincia autonoma di Trento, da Ennio Magnani (Apot), dal presidente dell'associazione apicoltori trentini Marco Facchinelli e da Mirco Maria Franco Cattan, presidente della Fondazione Edmund Mach.

Verranno inoltre favoriti lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie in grado di migliorare le condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari e saranno previsti meccanismi di salvaguardia delle aree di elevato valore naturalistico. I trattamenti eventualmente necessari - si legge in una nota - saranno dunque effettuati nelle prime ore del mattino o al tramonto, momenti in cui le api volano meno. Infine, verrà messa in campo una formazione specifica - attraverso corsi di aggiornamento professionale - ad integrazione di quelli organizzati da Apot e dai Consorzi associati. La Provincia assicurerà il proprio supporto tecnico, mentre la Fem garantirà continuità nelle azioni di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione. (ANSA).