Giorno del ricordo, Bisesti: "Giovani coltivino memoria"

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - "Il ruolo dei giovani e della Consulta degli studenti è fondamentale per coltivare la memoria di una pagina della storia troppo spesso dimenticata". Sono le parole dell'assessore provinciale all'istruzione Mirko Bisesti che oggi pomeriggio, in occasione del Giorno del ricordo, ha preso parte alla deposizione di una corona in Largo Pigarelli, a Trento, davanti alla lapide che ricorda l'esodo giuliano-dalmata e le vittime delle foibe. Alla cerimonia ha preso parte una folta rappresentanza di autorità civili e militari e un gruppo di esuli giuliano-fiumano-dalmati. (ANSA).