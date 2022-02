Covid: Gimbe, migliora situazione in Alto Adige e Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Migliora, almeno per quanto riguarda la circolazione del Sars-CoV-2, la situazione nelle province di Bolzano e Trento. Lo segnala la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio indipendente settimanale.

I dati presi in considerazione si riferiscono alla settimana dal 2 all'8 febbraio. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 2.712 in Alto Adige e 2.099 in Trentino. In entrambe le province si registra una diminuzione dei nuovi casi per 100.000 abitanti che sono 1.722 in Alto Adige (merno 34,9% rispetto alla settimana precedente) e 1.147 (meno 41,7% in Trentino.

Restano comunque sopra soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica in entrambe le Provincia (26,8% in quella di Bolzano e 30,6% in quella di Trento), mentre per la terapia intensiva sono sotto soglia di saturazione i posti letto in Alto Adige (10%) e sopra soglia in Trentino (21,1%).

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 75% in Alto Adige e all'80,9% in Trentino (media Italia 82%) a cui aggiungere un ulteriore 3,8% in provincia di Bolzano e 4,3% in quella di Trento (media Italia 3,4%) solo con prima dose.

Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 82,8% in Alto Adige e dell'81,8% in Trentino (media Italia 83,5%). La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è dell'11,4% in Alto Adige e del 20,6% in Trentino (media Italia 20,7%). Solo con prima dose: provincia di Bolzano 7,4% e provincia di Trento 11,1% (media Italia 14,2%). (ANSA).