Covid: 2 morti e 990 nuovi contagi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Altri due decessi provocati dal Covid-19 vengono segnalati in Alto Adige dall'Azienda sanitaria provinciale. Si tratta di un uomo tra i 70 ed i 79 anni ed una donna fra i 90 ed i 99 anni. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.376.

I nuovi casi positivi accertati sono 990. Di questi, 90 sono stati rilevati sulla base di 839 tamponi pcr (189 dei quali nuovi test) e 900 sulla base di 9.054 test antigenici. Scende ancora l'incidenza settimanale: ora è 1.509 (meno 92 rispetto ad ieri). Le persone attualmente positive sono 14.657.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 113 (20 in meno rispetto ad ieri), mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono 9. I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti) sono 106 (dato aggiornato al 07 febbraio) e quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco 25 (uno in meno).

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare 16.108 (881 in meno), mentre quelle dichiarate guarite sono 1.570 per un totale di 162.058. (ANSA).