Sciatore muore dopo caduta a Solda

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - E' morto per le ferite riportate nell'urto contro un albero e non per un malore, come comunicato dai soccorritori in un primo momento, lo sciatore deceduto questa mattina a Solda, in Alto Adige. Il turista tedesco di 26 anni, M.K., durante una discesa nei pressi dell'impianto Langenstein, verso le 9.30 ha perso il controllo degli sci ed è finito contro un albero, riportando gravi ferite alla testa.

L'allarme è stato lanciato dagli amici che erano con lui. Sul posto sono intervenuti il soccorso piste e l'elisoccorso Pelikan 3, purtroppo il medico d'urgenza ha solo potuto costatare la morte dello sciatore. I carabinieri hanno in seguito ricostruito in seguito la dinamica dell'incidente. (ANSA).