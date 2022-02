Sciatore 18enne muore in Trentino dopo schianto su un albero

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - È deceduto all'ospedale Santa Chiara di Trento il giovane sciatore lombardo di 18 anni che questa mattina si è schiantato contro un albero mentre sciava sulla pista "Provetti", una nera ad elevata difficoltà nel compresorio sciistico di Folgarida-Marilleva, in Trentino. Il giovane ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. In pronto soccorso è avvenuto il decesso, dovuto alla gravità delle ferite riportate. (ANSA).