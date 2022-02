Covid: tre vittime e 1.003 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - La pandemia causa altre tre vittime in Alto Adige. Si tratta di una donna e due uomini over 80. Sono invece 1.003 i nuovi casi, dei quali 120 tramite 831 tamponi pcr e 883 tramite 8.424 test antigenici. In lieve calo i ricoveri: 133 (-1) nei normali reparti e 9 (-1) in terapia intensiva. Nelle cliniche private sono occupati 106 letti (dato del 7 febbraio). In quarantena si trovano 16.989 altoatesini mentre 2.926 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).