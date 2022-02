Covid: nuova ordinanza, basta mascherine all'aperto

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - A partire da venerdì 11 febbraio cade l'obbligo di mascherina all'aperto se si rispettano le distanze. La mascherina sarà necessaria solo laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Il Presidente della Provincia Arno Kompatscher ha, infatti, firmato l'ordinanza contingibile e urgente Nr. 7 del 2022 in materia di "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". In ogni caso permane l'obbligo avere con sé la mascherina per poterla indossare quando necessario. Viene confermato invece l'obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso.

L'ordinanza proroga inoltre fino al 31 marzo la regola cosiddetta "3G" - certificazione verde semplice, ottenibile con guarigione, vaccino o test negativo - per studentesse e studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado a partire dai 12 anni di età sui mezzi del trasporto pubblico, limitatamente agli spostamenti dalla propria abitazione a scuola e ritorno, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina FFP2. Per gli altri spostamenti anche gli studenti sono invece tenuti al rispetto delle regole generali per il trasporto pubblico locale.

In assenza di ulteriori indicazioni, termina anche la sospensione dell'attività del ballo in discoteche e locali da ballo, che a partire da questo venerdì 11 febbraio sono dunque autorizzate a riaprire, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il testo completo dell'ordinanza è consultabile sul sito web della Provincia dedicato al Coronavirus. ðLe norme in essa contenute hanno validità fino al prossimo 31 marzo, data fino alla quale resta in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19, si legge in una nota della Provincia. (ANSA).