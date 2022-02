Covid: 712 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - Sono 712 le persone positive al Covid-19 individuate in Trentino nelle ultime 24 ore. Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi sono stati individuati grazie a 6.513 tamponi.

In particolare, 52 persone sono risultate positive al tampone molecolare (su 430 test effettuati) e 660 al tampone antigenico (su 6.083 test effettuati). I tamponi molecolari hanno poi confermato 19 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I casi attivi sul territorio provinciale sono 10.623, 827 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1.547. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 47.

I pazienti ricoverati sono 168, di cui 14 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 11 nuovi ricoveri e 20 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.159.935, di cui 416.786 seconde dosi e 294.920 terze dosi. (ANSA).