Bambino cade dalla seggiovia a Serrada di Folgaria

(ANSA) - TRENTO, 08 FEB - Un bambino di sette anni è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere scivolato dalla seggiovia Serrada-Martinella, nel comprensorio sciistico di Folgaria, in Trentino. Il bambino è caduto per circa otto metri all'altezza del terzo pilone di sostegno. Non sarebbe in pericolo di vita.

Non sono chiare le dinamiche dell'incidente. La seggiovia è dotata di dispositivi antiscivolamento e di blocco automatico delle protezioni di sicurezza. Il bambino, poi rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, era accompagnato da un adulto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del soccorso piste, a cui è affidata la ricostruzione dell'accaduto, i soccorritori di Trentino emergenza e gli agenti della Polizia locale di Folgaria. (ANSA).