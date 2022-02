Turismo: via libera al Piano triennale di Trentino Marketing

(ANSA) - TRENTO, 07 FEB - Via libera al Piano triennale 2022-2024 di Trentino Marketing, il programma strategico che comprende le attività di promozione territoriale e marketing turistico nel triennio in corso e rappresenta un passaggio fondamentale per l'attuazione degli obiettivi di sistema individuati dalla riforma di settore del 2020. A disporlo è la delibera presentata dall'assessore Roberto Failoni e approvata dalla Giunta. Per l'anno in corso vengono stanziati 33.000.000 euro, di cui 31.500.000 con risorse del bilancio 2022, mentre 1.500.000,00 con risparmi del Piano 2021.

"Il periodo storico della pandemia ha contribuito ad accelerare i processi di cambiamento, anche nel settore turistico. Ecco perché risulta fondamentale metterci alla prova, come sistema turistico trentino, e impegnarci per superare quelli che possono essere i limiti che frenano il nostro sviluppo. Proseguendo nel percorso avviato con la riforma del turismo approvata nel 2020, che ha introdotto diversi elementi di novità, ad esempio riguardo all'organizzazione turistica. Il Piano 2022-24, che nasce da un'ampia operazione di ascolto con tutti gli operatori sul territorio, è lo strumento adatto per vincere questa sfida", commenta l'assessore Failoni.

Il documento - ricorda una nota di Trentino Marketing - tiene dunque conto di quanto introdotto con la nuova legge sulla promozione turistica provinciale 2020. In particolare l'avvio delle Agenzie territoriali d'area (Ata) per le iniziative di sviluppo del prodotto turistico interambito, l'organizzazione dei grandi eventi: le Olimpiadi invernali 2026, il Festival dell'Economia, il Festival dello Sport e le attività di comunicazione a favore dei territori confinanti.

" Il Piano triennale è sicuramente coraggioso e guarda al futuro in questa direzione; per poterlo supportare pienamente, è stata dunque avviata una decisa riorganizzazione della nostra azienda e di tutto il sistema delle Apt territoriali. Se sapremo giocare in squadra nei prossimi anni, potremo cogliere ancora buoni risultati e rendere il Trentino un luogo ancor più bello da vivere, tutto l'anno o per alcuni giorni", evidenzia Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. (ANSA).