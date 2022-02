Covid: 3 decessi in Alto Adige, 10 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - BOLZANO, 05 FEB - Tre decessi, 124 casi positivi ai tamponi molecolari pcr e 1.179 ai test antigenici. Questi i numeri dell'epidemia da Covid in Alto Adige, descritta dai dati elaborati dall'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 118, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 93, mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco ci sono 39 persone.

Sono 10, infine, i ricoverati in terapia intensiva. (ANSA).