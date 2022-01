Festival Economia Trento lancia concorso idee per studenti

(ANSA) - TRENTO, 31 GEN - Il Comitato scientifico del Festival dell'Economia di Trento lancia "Visioni di Futuro", un progetto dedicato agli studenti in sintonia la 17/a edizione della kermesse, quest'anno intitolata "Dopo la Pandemia, tra ordine e disordine". Due i filoni tematici individuati, cioè la parità di genere e la transizione energetica. Gli studenti che risponderanno alla chiamata di "Visioni di futuro" dovranno produrre, individualmente o in gruppo, un elaborato seguendo le indicazioni fornite sul sito della manifestazione delineandone possibili soluzioni. Potranno partecipare gli studenti universitari regolarmente iscritti ad una università italiana al momento dell'adesione e gli iscritti alle scuole di direzione aziendale I lavori saranno valutati da una commissione congiunta del Gruppo 24 Ore e dell'Università di Trento: i contributi che si saranno particolarmente distinti saranno presentati nei giorni del Festival, dal 2 al 5 giugno a Trento. In seguito, alcuni estratti di questi elaborati saranno pubblicati sulle testate de Il Sole 24 Ore. (ANSA).