Sci:Brignone esulta "felice,e adesso concentrati sui Giochi"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Sono davvero soddisfatta di questo risultato. Ho cercato di concentrare le mie energie che non erano tantissime solamente per la gara, c'era vento e sapevo di essere obbligata esclusivamente a far correre lo sci: sono arrivata al traguardo sapendo di avere fatto ciò che volevo".

Federica Brignone esulta dopo il successo in superG a Garmisch, ultima prova prima dei Giochi invernali di Pechino. "Ho avuto paura quando è arrivata la Huetter al traguardo - ha aggiunto la campionessa azzurra -, si tratta di una vittoria condivisa e siamo contente in due. Vado forte in supergigante da un po' di tempo, in carriera mi sono sempre sentita più supergigantista che gigantista, poi è vero che nella prima fase della carriera ho raccolto maggiormente fra le porte larghe. Il supergigante è la gara che ho sempre preferito, dove la tattica prevale perché non abbiamo la possibilità di verificare il tracciato fino alla ricognizione. Mi sento completa dal punto di vista della polivalenza, anche se mi manca lo slalom, ho dimostrato di avere le qualità per togliermi tante soddisfazioni come sto facendo.

Adesso mi rilasso qualche ora e poi ci concentreremo sull'evento più importante della stagione". (ANSA).