Proseguono ricerche Marianne Sagmeister a Valdaora di Sotto

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Proseguono le ricerche per rintracciare Marianne Sagmeister, la donna di 80 anni scomparsa nei giorni scorsi a Valdaora di Sotto, in Alto Adige. Per le operazioni sono stati attivati i vigili del fuoco volontari dell'abitato e la Guardia di finanza, coadiuvati dai nuclei cinofili, dal personale del soccorso alpino e soccorso acquatico. Le squadre di ricerca stanno impiegando anche un drone.

Sagmeister è uscita di casa la sera del 27 gennaio e non è più tornata. A lanciare l'allarme sono stati i famigliari.

I vigili del fuoco hanno lanciato un appello alla popolazione, invitando chi avesse informazioni a mettersi in contatto, telefonando al numero 0474/498155 o al 112. (ANSA).