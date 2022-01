Morto durante stage: manifestazione anche a Trento

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Una settantina di persone, tra studenti, esponenti politici e portavoce di associazioni locali, hanno manifestato in via Verdi, a Trento, contro la legge che prevede l'alternanza scuola-lavoro. L'iniziativa, promossa dall'Unione degli universitari di Trento (Udu) e dalla Rete degli studenti medi, si inseriva nell'ambito della mobilitazione nazionale in ricordo di Lorenzo Parelli, il 18enne rimasto ucciso durante lo stage in provincia di Udine. Hanno aderito alla manifestazione Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Unitin, Futura Trento e le sezioni provinciali di Arci, Anpi, Arcigay, Rifondazione comunista e Forum Mimmo Lucano.

"Quanto accaduto a Udine è un fatto gravissimo e una tragedia, ma è anche sintomatico di un sistema sbagliato, da cui emergono due grandi emergenze per il Paese: la questione della sicurezza sul lavoro e gli stage scolastici. Gli studenti vengono mandati in luoghi di lavoro che troppo spesso non sono sicuri, con una logica sbagliata di sottrarre ore di studio a favore dell'inserimento in un'azienda per lavorare gratis", ha spiegato all'ANSA il portavoce di Udu, Federico Amalfa. (ANSA).