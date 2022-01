Covid: Bolzano non accorcia la dad e attende misure di Roma

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - La giunta provinciale di Bolzano ha deciso in seduta straordinaria di attendere le misure appena annunciate da Roma prima di modificare il protocollo Covid adottato nelle scuole e negli asili nido. Dopo che martedì scorso nel corso della seduta ordinaria della giunta provinciale erano state decise ed annunciate semplificazioni dei protocolli di sicurezza nel settore dell'istruzione (soprattutto per quanto riguarda il numero di alunni positivi e la durata della dad) il presidente Arno Kompatscher, che martedì era a Roma, ha contattato i rappresentanti del governo allo scopo di coordinare tali misure.

Nell'ambito di questo scambio di informazioni è emerso che, a causa delle esigenze espresse dall'Alto Adige e da varie altre Regioni, anche il governo sta elaborando ampie e complessive semplificazioni in quest'ambito. Nel corso della seduta straordinaria tenutasi oggi la giunta provinciale ha quindi deciso di attendere l'adozione delle misure annunciate dal governo. Fino ad allora rimangono in vigore le norme attualmente vigenti. Se la misura di allentamento statale non verrà emanata tempestivamente, la giunta provinciale provvederà ad adottare il relativo regolamento in modo autonomo. (ANSA).