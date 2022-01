Quirinale: Unterberger (Svp), votato Casini come auspicio

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Questa mattina assieme ad alcuni colleghi del Gruppo per le Autonomie e non solo, abbiamo votato per Pierferdinando Casini. L'abbiamo fatto, anche contro il parere dell'interessato, come atto di testimonianza e di auspicio: ci auguriamo che il Parlamento arrivi al più presto a una soluzione condivisa che superi le contrapposizioni che troppo spesso hanno paralizzato il Paese in questi anni." Così in una nota la senatrice Julia Unterberger. (ANSA).