Tunnel Brennero: nuovo cantiere in Austria

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Hanno preso il via i lavori del Lotto costruttivo 'H41 Gola del Sill-Pfons' della Galleria di Base del Brennero. Lo annuncia Webuild, che lo scorso novembre si è aggiudicata in raggruppamento con altre imprese, la commessa del valore complessivo di 651 milioni. Il cantiere, secondo le stime di Webuild, porterà all'impiego di 400 lavoratori diretti.

Il gruppo partecipa al progetto, insieme con la controllata svizzera Csc Costruzioni, con una quota complessiva del 50% della joint venture che realizzerà i lavori, di cui è parte anche Implenia (al 50%). Il committente è Bbt Se, la società per finalizzata alla realizzazione della Galleria di Base del Brennero, che collegherà l'Italia all'Austria.

Con 64 km di lunghezza complessiva sarà il tunnel ferroviario più lungo al mondo. Webuild è già impegnata nella realizzazione di altri lotti (Isarco e Mules) e ha realizzato in Austria il Lotto Tulfes-Pfons. Webuild è inoltre impegnata nella realizzazione delle tratte d'accesso sud alla Galleria di Base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena. (ANSA).