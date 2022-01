Turismo: Garavaglia, si può convivere con questo virus

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - "C'è questo maledetto virus, ma ci si può convivere. L' auspicio è che in futuro ci sia un ritorno alla grande di tutti i turisti che c'erano negli anni pre-pandemia". Lo ha detto ministro del turismo Massimo Garavaglia durante la cerimonia di inaugurazione della nuova cabinovia Fortini di Madonna di Campiglio. "Voglio ringraziare attraverso le Funivie di Campiglio tutti gli operatori del settore perché ci vuole coraggio nel fare investimenti e non solo resilienza, perché vogliamo fare meglio di prima. Il coraggio - ha proseguito il ministro - lo abbiamo avuto anche noi con gli 800 milioni del fondo montagna per fare arrivare in tempi rapidi le risorse al settore che conta su 2.000 operatori nel settore degli impianti a fune". "Ora dobbiamo guardare oltre: quello che arriva da Campiglio oggi è un segnale di fiducia e positivo", ha concluso Garavaglia. (ANSA).