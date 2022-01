Sci: cdm; Kilde vince discesa Kitzbuehel, delusione azzurra

(ANSA) - KITZBUEHEL, 21 GEN - Dodicesimo successo in carriera e sesto stagionale per il norvegese Aleksander Kilde che in 1.55.92 si è imposto per la prima volta anche sulla leggendaria Streif di Kitzbuehel nella prima delle due discese in programma nel famoso centro tirolese. Secondo - vero veterano del circo bianco con i suoi 41 anni - il francese Johann Clarey in 1.56.39 e terzo l'austriaco Matthias Mayer in 1.56.59.

Mentre con l'altissimo tempo di 1.58.14 Dominik Paris ha fatto una gara assolutamente deludente che gli è costata anche il primato nella classifica generale di discesa a favore di Kilde, miglior azzurro è stato Matteo Marsaglia 11/o in 1.57.35. Ancora più indietro, nonostante due ottime prove cronometrate, Christof Innerhofer in 1.57.62 e Mattia Casse in in 1.5810.

Per questa prima discesa sulla Streif, con immagini ancor più' spettacolari, è tornato a volare il drone per le riprese tv: era stato vietato nel 2015 quando ne cadde uno rischiando di colpire il campione austriaco Marcel Hirscher durante lo slalom di Campiglio. Domani, con inversione del programma per le cattive previsioni meteo, tocca allo slalom speciale mentre domenica ci sarà' la seconda discesa. In pista per lo slalom per l'Italia ci saranno in particolare Giuliano Razzoli ed Alex Vinatzer. (ANSA).