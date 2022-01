Bollette: Fugatti, passo nella giusta direzione

(ANSA) - TRENTO, 21 GEN - "Grazie al lavoro dei ministri Giorgetti, Garavaglia e Stefani oggi è stato ottenuto un risultato importante per le imprese trentine". Così il Presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, commentando l'annullamento degli oneri di sistemi a tutte le imprese per il primo trimestre. "Sappiamo che il mondo delle imprese vive un momento di grande difficoltà che è ha messo ancora di più in difficoltà famiglie e aziende per colpa dell'aumento del costo dell'energia, ma crediamo che questo primo passo vada nella giusta direzione". (ANSA).