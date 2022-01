Covid: tre decessi e 2.659 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - Si registrano tre decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne, rispettivamente di oltre 90 anni e over 70, e di un uomo di oltre 80 anni, affetti da altre patologie. I decessi sono avvenuti in due diversi ospedali e in una struttura intermedia.

Due dei deceduti erano vaccinati. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento.

I nuovi casi sono 2.659, di cui 121 individuati dai tamponi molecolari (su 1.405 test effettuati) e 2.538 dagli antigienici (su 13.657 test effettuati). Le fasce di età maggiormente interessate dai contagi rimangono quelle tra i 19 e i 39 anni (749 nuovi casi) e tra i 40 e i 59 anni (819 nuovi casi). I molecolari hanno poi confermato 238 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi sul territorio sono 27.832.

In ospedale vi sono 165 pazienti ricoverati, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono avvenuti 19 nuovi ricoveri e 21 dimissioni.

Le vaccinazioni totali effettuate in Trentino sono 1.090.463, di cui 404.330 seconde dosi e 243.001 terze dosi. Le classi in quarantena ieri erano 264. (ANSA).