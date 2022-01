Mercatino Natale Trento, accolti oltre 500.000 visitatori

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - Nell'intero periodo di apertura il Mercatino di Natale di Piazza Fiera e Piazza Battisti a Trento ha accolto oltre 500.000 visitatori, quantificati grazie ad un sistema di rilevazione delle presenze sui varchi d'ingresso e al numero di braccialetti distribuiti. Nonostante le incertezze legate alla pandemia il bilancio della 27/a edizione in termini di visitatori è certamente positiva, sottolinea l'Apt di Trento, che questa mattina ha presentato i dati in conferenza stampa. Quest'anno il Mercatino di Natale di Trento è stato scelto principalmente da visitatori provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Campania, Toscana e Trentino Alto Adige. Seppur con numeri più contenuti rispetto alle edizioni precedenti a causa delle limitazioni dovute alla pandemia, il Mercatino ha saputo comunque richiamare visitatori anche da Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda.

La proiezione dei dati, che prende in considerazione tutte le strutture ricettive e complementari, quantifica in 125.000 unità le presenze e in 48.000 unità gli arrivi sul territorio d'ambito. Quest'anno le presenze di turisti stranieri hanno rappresentato il 15% del totale, a favore di un'85% di presenze di turisti italiani, provenienti principalmente da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia.

Guardando all'età il 52% di visitatori sotto ai 35 anni, il 42% tra i 35 e i 65 anni e il 6% oltre i 65 anni. Il Mercatino di Natale è stato scelto da 5 visitatori su 10 per la notorietà a livello nazionale ed internazionale. Per il 30% dei visitatori, particolarmente strategici nella conoscenza dell'evento sono stati Internet, social network e il passaparola di chi ha riportato l'esperienza positiva al Mercatino ad amici e parenti (22%). Infine, per il 22% dei visitatori hanno giocato un ruolo importante nella scelta di visitare il Mercatino di Natale di Trento tv, radio e pubblicazioni cartacee. Il 59% degli intervistati ha visitato le 62 casette di legno in giornata, mentre il 34% si è fermato tutto il weekend. Il restante 7% ha invece dichiarato di aver trascorso in Trentino più di due giorni. (ANSA).