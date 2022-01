Sci: cdm; Razzoli terzo in slalom Wengen, vince Braathen

(ANSA) - WENGEN, 16 GEN - Slalom pazzo a Wengen che regala un eccellente podio al veterano azzurro Giuliano Razzoli, 3/o in 1.41.77. Ha vinto in 1.41.48 il norvegese Lucas Braathen - 21 anni al secondo successo - autore di una prodigiosa rimonta visto che era 29/o dopo la prima manche e si è così trovato nella seconda un fondo ancora intatto. Temperature elevate avevano infatti, senza grandi risultati, costretto gli organizzatori a trattare la neve con sale senza però riuscire ad impedire che il fondo cedesse rapidamente. Secondo in 1.41.70 lo svizzero Daniel Yule. Alex Vinatzer è stato invece sfortunato: è finito fuori perché al contatto con un palo gli si è staccato uno sci mentre, 7/o dopo la prima manche, stava facendo una buona gara. L'Italia ha poi in classifica Manfred Moelgg 13/o in 1.42.89, Tommaso Sala 20/o in 1.43.26 e Stefano Gross 21/ in 1.43.30. in 1.43.30. Delle condizioni della pista nella seconda manche ha approfittato soprattutto il norvegese Luca Braathen che ha guadagnato ben 25 posizioni.

La prossima tappa di cdm sarà a Kitzbuehel, nel tempio dello sci: venerdì e sabato due discese sulla leggendaria Streif e domenica uno slalom speciale. (ANSA).