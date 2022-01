Sci: cade in discesa Zauchensee, Goggia fuori

(ANSA) - ZAUCHENSEE, 15 GEN - Sofia Goggia è caduta nella discesa di cdm di Zauchensee. Incidente per l'azzurra apparentemente senza danni visto che l'olimpionica si è alzata da sola. Mentre era nettamente al comando dopo circa metà gara con un vantaggio di 41 centesimi sulla tedesca Kira Weidle che era in testa, in una compressione ha perso uno sci volando nelle reti. (ANSA).