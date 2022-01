Covid: Trentino, incidenza al 17%. Fugatti, restiamo gialli

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - Due decessi per Covid in Trentino, dove i nuovi contagi sono 2.237, con una incidenza del 17%. Il totale dei ricoverati è 148, di cui 23 in rianimazione, a fronte di 10 nuovi ricoveri e 13 dimissioni.

"I dati dicono che dei tre criteri per il passaggio in arancione quello che ci permette di rimanere in gialla è l'ospedalizzazione escluse le intensive, perché siamo a 125 ed il limite per il passaggio è 156 e quindi non avremo nessuna classificazione diversa da parte del Ministero e continua il periodo in zona gialla del Trentino. Questo nonostante l'importante crescita dei ricoveri nei giorni scorsi", ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

